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НовостиОбщество14 марта 2023 10:25

Красноярские депутаты вызвали друг друга на поединок

Они поссорились на заседании городского Совета
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярские депутаты вызвали друг друга на поединок

Красноярские депутаты вызвали друг друга на поединок

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские депутаты поссорились на заседании городского Совета сегодня утром, 14 марта. В самом начале сессии Игорь Гринев вызвал Вячеслава Дюкова на поединок. Предложил выйти один на один в спортивном зале. Конфликт у них продолжается уже не первый месяц и связан с профессиональной деятельностью первого, подробности которой заинтересовали второго. На минувшей неделе Дюков на своей странице в соцсети уличил Гринева во лжи.

Начинающуюся ссору коллег прервала председатель городского Совета Наталия Фирюлина, призвав всех заняться серьезными вещами. Но под вечер Владислав Дюков, также в соцсети, ответил, что согласен выяснить отношения, но поставил условие, что встреча должна быть непубличной, без камер и зрителей.