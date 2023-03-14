Красноярские депутаты вызвали друг друга на поединок Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские депутаты поссорились на заседании городского Совета сегодня утром, 14 марта. В самом начале сессии Игорь Гринев вызвал Вячеслава Дюкова на поединок. Предложил выйти один на один в спортивном зале. Конфликт у них продолжается уже не первый месяц и связан с профессиональной деятельностью первого, подробности которой заинтересовали второго. На минувшей неделе Дюков на своей странице в соцсети уличил Гринева во лжи.

Начинающуюся ссору коллег прервала председатель городского Совета Наталия Фирюлина, призвав всех заняться серьезными вещами. Но под вечер Владислав Дюков, также в соцсети, ответил, что согласен выяснить отношения, но поставил условие, что встреча должна быть непубличной, без камер и зрителей.