В Норильске полностью перекрыли автомобильное движение из-за непогоды Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске по решению ГИБДД полностью перекрыли автомобильное движение на автодорогах в одну сторону до Кайеркана и аэропорта, в другую до Талнаха. Причина – непогода. Сейчас там низовая метель, из-за которой сильно ухудшилась видимость. Запрет касается всех видов транспорта. На выездах дежурят два экипажа дорожно-патрульной службы.

Из-за непогоды отменено и авиасообщение. Так, вылет из Красноярска в Норильск перенесен на 15 марта. В «Алыкеле» оказались запертыми самолеты и вертолеты в Хатангу, Красноярск и Екатеринбург.

Что касается сотрудников Надеждинского металлургического завода, для них выделяется транспорт с высокой проходимостью, который будет сопровождать автобусы.