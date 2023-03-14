В Красноярске застройщик коттеджного поселка «Сосны» подал в суд на город Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске застройщик коттеджного поселка «Сосны» подал иск в арбитражный суд на администрацию города. ООО «Инком-Сосны» требует с города 1,8 миллиона рублей в год за публичный сервитут. (Публичный сервитут – это ограниченное право пользования чужой землей для собственных нужд).

Логика примерно такая: земельные участки проданы вместе с коттеджами и принадлежат частным лицам, а все, что за пределами коттеджей, то есть дороги и проезды – это собственность компании. И она хочет получить деньги за их пользование. А поскольку владельцы особняков – жители города, то и платить за них вроде как должен город.

Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда, решить этот вопрос в досудебном порядке стороны не смогли. Мэрия отказалась выполнять требования. А истец собрал неполный пакет документов для суда.