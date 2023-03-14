Жительница Хакасии переслала липовой кинозвезде свои обнаженные фото Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Абакана стала жертвой мошенников. История, в которую она попала, давно не новая. И она наверняка могла об этом слышать. Но почему-то доверилась неизвестному ей человеку, который вышел на нее в соцсети и представился знаменитым актером, звездой популярного телесериала.

В хакасской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что псевдоактер написал 29-летней абаканке первым, на иностранном языке (общались, видимо, с помощью гугл-переводчика). Вскоре онлайн-отношения вышли на такой уровень, что влюбленная женщина согласилась выслать свои интимные фотографии. Однако спустя пару месяцев ей вдруг прилетело: она должна заплатить тысячу долларов, иначе фотографии появятся в открытом доступе.

Но это еще не все: кроме сообщений с липового аккаунта популярного актера ей также писали от имени зарубежной поп-певицы. Женщина обратилась в полицию. По факту вымогательства заведено уголовное дело.