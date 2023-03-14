В Красноярске 25 лет назад задушили женщину из-за золотой сережки Фото: Мария ЛЕНЦ

У жестокого убийства нет срока давности – это в очередной раз подтверждает уголовное дело, направленное прокурором в Красноярский краевой суд на рассмотрение по существу. Преступление произошло в ноябре 1996 года, но раскрыть его удалось только недавно, поскольку подозреваемый на тот момент не оставил следов, на основании которых его можно было бы найти и призвать к ответу.

По версии следствия в ноябре 1996 года обвиняемый временно жил в доме своей знакомой в Красноярске. Ночью 19 ноября он решил поживиться ее золотыми украшениями. Воспользовался тем, что хозяйка дома вместе с мужем и двумя детьми уснули, подкрался к женщине и стал снимать с уха сережку. В этот момент она проснулась, пыталась оттолкнуть его, закричать. Но он схватил ее за горло руками. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, обвиняемый снял вторую серьгу, золотое кольцо с пальца и сбежал, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.