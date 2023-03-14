В Красноярском крае выпустили в природу 34 молодых марала. Стоп-кадр видео

В Ужурском районе из питомника в естественную среду обитания выпустили 34 молодых марала. Там находится заказник краевого значения «Солгонский кряж», поэтому молодняк благородного оленя будет здесь в безопасности. В министерстве экологии и рационального природопользования рассказали, что подобные мероприятия проходят регулярно, но в этом году – это первая партия.

На этой же неделе 12 молодых особей собираются выпустить из питомника в заказник «Арга» в Ачинском районе. Такие меры позволят восстановить аргинскую субпопуляцию марала, которая занесена в Красную книгу. Здесь для них хорошая кормовая база, здесь их охраняют от браконьеров и хищников.

Министр экологии края Павел Борзых отметил, что работа над увеличением популяции этого вида копытных в регионе ведется с 2014 года. За этот период в питомнике диких копытных на свет появилось 367 маралят. Успех дает надежду на то, чтобы заняться восстановлением других видов, занесенных в Красную книгу.