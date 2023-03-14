На очистку тротуаров от льда в Красноярске вывели новую технику

Фото: скриншот видео телеграм-канал "Мэрия Красноярска"

Помогать чистить лед с тротуаров Красноярска теперь будет новая техника. Ее закупило САПТ на свои средства, рассказал мэр города Владислав Логинов.

Новые машины не только убирают снег, но и сразу посыпают лед песком.

- Вижу ваше недовольство тем, как обстоят дела с очисткой тротуаров, и согласен с ним. В начале марта поставил задачу о возможности закупки к новому сезону дополнительной техники для уборки тротуаров, - рассказал мэр города.

Чтобы справиться с последствиями температурных качелей, на улицах Красноярска рабочие будут убирать лед дополнительно в ночную смену.

Во дворах с гололедом должны справляться УК и ТСЖ.