В Красноярске водитель сел пьяным за руль, чтобы успеть посмотреть футбольный матч

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Сотрудники ГИБДД после звонка бдительного красноярца задержали пьяного водителя. Мужчина сел за руль, чтобы успеть на просмотр футбольного матча, сообщает ГУ МВД по региону.

Красноярец, который позвонил по телефону «Синей линии», рассказал о водителе, который выпивал прямо за рулем. Ближайший патруль перехватил машину на улице Игарская.

Водитель подтвердил, что действительно, пил, и не только за рулем, но лишь пиво. От медицинского освидетельствования он отказался и был крайне огорчен тем, что его задержали.

- Как так, попался среди ночи! Ладно, оформляйте, раз приехали, - говорит мужчина и добавляет, что уже не успеет посмотреть футбольный матч.

На водителя составили протокол, машину забрал эвакуатор.