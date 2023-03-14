В Красноярске определили под снос новый список незаконных гаражей и павильонов. Фото: администрация Свердловского района

В Красноярске определили под снос новый список незаконных временных сооружений – гаражей и торговых павильонов. На сей раз информацию опубликовала администрация Свердловского района. Там пояснили, что с начала года уже почистили территории на улицах Вавилова, Семафорной, 60 лет Октября, Парашютной и Судостроительной. В планы на апрель к этим же улицам добавились еще и Затонская с Красрабом.

Помимо этого, примутся за мастерские по обслуживанию автомобилей на Электриков и Свердловской. В черный список попал и павильон на улице Краснопресненской, где незаконно торгуют алкоголем. В общей сложности с территории района в 2023 году демонтируют более 70 объектов.

По словам руководителя Свердловского района Лилии Назмутдиновой, к работе по благоустройству здесь стараются подходить комплексно. То есть если решили проложить асфальтированную дорожку или отремонтировать проезжую часть, тут же убирают незаконные сооружения, подрезают при необходимости деревья, вычищают мусор. Особое внимание так называемым магистральным маршрутам – улицам, которые ведут на выезд из города.