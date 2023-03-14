В Красноярских травмпунктах наплыв пострадавших от гололеда Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярских трампунктах резко увеличилось количество пациентов, сюда приходят с переломами, с ушибами. Проблема – в гололеде. Из-за неустойчивой температуры воздуха и осадков снег на тротуарах сначала подтаял, затем замерз и превратился в настоящий каток. И если на проезжей части более-менее чистый асфальт, то в пешеходной зоне один сплошной «караул» - жалуются горожане в соцсетях.

Вопрос к городским коммунальным службам: кто должен заниматься этой проблемой? Во дворах, понятное дело – претензии к управляющим компаниям. А вне дворов? Можно ведь посыпать песком или солью, например, автобусные остановки? Особенно страдают при гололеде пожилые люди, которым и так передвигаться непросто, а тут и вовсе приходится преодолевать дистанцию с риском для жизни.

Между тем интернет-площадки продвигают различные приспособления для ходьбы по льду, типа «кошек» с шипами, которые можно надевать на ноги. Стоят они в пределах 200 - 500 рублей.