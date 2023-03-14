Огромные платежи за отопление красноярцам могли прийти из-за несовершенства федерального законодательства

Фото: Мария ЛЕНЦ

Неадекватно высокие счета за отопление в платежках красноярцев могли возникнуть из-за несовершенства федерального нормативного акта. Об этом рассказал депутат заксобрания региона Илья Зайцев.

После того, как жители Красноярска начали получать огромные счета, письмо о фактическом нарушении нормы жилищного кодекса депутат отправил в прокуратуру. В ответе сказано, что платеж выше установленного порога – а это 11,7% - стал возможным из-за несовершенства федерального законодательства.

Как оказалось, нынешняя редакция акта прописана не в пользу жителей. О внесении изменений в документ генеральную прокуратуру уже уведомили. К сожалению, уже заплаченные деньги жильцам не вернут, но зато есть шанс на получение адекватных платежек в будущем.