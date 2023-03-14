В Хакасии 22-летний атеист пять лет оскорблял чувства верующих Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя хакасской столицы будут судить за оскорбление религиозных чувств. Уголовное дело было заведено по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Вместе с обвинительным заключением оно передано в суд на рассмотрение по существу.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этой неприятной истории. Молодому человеку сейчас 22 года, а начал он «самовыражать» свою антихристианскую позицию еще будучи подростком. В сентябре 2016 года он впервые намеренно разместил в социальной сети картинку, порочащую общепризнанные символы и атрибуты православия. И до мая 2021 года таких карикатур и фотографий следователи насчитали 23.

В ходе следствия молодой абаканец признал свою вину и «чистосердечно раскаялся». Ему грозит крупный штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до года.