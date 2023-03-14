В Минусинске пьяный мужчина забрался в библиотеку, которую перепутал с квартирой

Фото: управление Росгвардии по Красноярскому краю

В Минусинске сотрудники Росгвардии задержали в библиотеке 39-летнего пьяного мужчину. Он забрался туда уже после закрытия, сообщает ведомство.

Сигнал тревоги из одной из городских библиотек раздался ночью. Спустя всего три минуты росгвардейцы уже прибыли на место. Входные двери оказались вскрытыми, а внутри находился нетрезвый мужчина.

Он объяснил охране, что просто перепутал здания и вместо своей квартиры оказался в библиотеке.

Выяснить все подробности предстоит уже полиции – именно туда доставили ранее судимого жителя Минусинска.