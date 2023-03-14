В Красноярск из Сочи привезли двух мужчин, чтобы судить за мошенничество Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские раскрыли серию мошенничеств, которые совершали два жителя Сочи. Во время служебной командировки в причерноморский город обвиняемых задержали и этапировали в Сибирь, где и пройдет суд. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе полиции.

Молодые люди, обоим по 30 лет, звонили по телефону и представлялись сотрудниками отдела социальных выплат. Сообщали, что гражданам положена компенсация за то, что они раньше якобы вкладывали свои деньги в различные финансовые организации, но прогорели. Видимо, при словах «полагается выплата» потерпевшие напрочь забывали про осторожность. Поэтому когда мошенники им сообщали, что нужно заплатить подоходный налог – 13% - граждане переводили им свои кровные сбережения. И только потом, не дождавшись обещанных миллионов, понимали, что их попросту обманули. И шли писать заявление в полицию.

Жертвами мошенничества стали 14 человек, они потеряли в общей сумме около 3,8 миллионов рублей. И только два красноярца сразу распознали обман, сохранили свои деньги и оперативно сообщили об этом в полицию.