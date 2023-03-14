В Красноярске висевший за балконом «подросток» оказался взрослым мужчиной Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске висевший на перилах балкона «подросток» оказался вполне себе взрослым мужчиной. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города. Накануне, 13 марта, провели проверку информации, которая появилась вместе с видео в соцсетях «Наш мкр. Солнечный».

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на Солнечном бульваре. Очевидец вышел на свой балкон и заметил, как на соседнем висит, держась руками за перила, человек. Высота немалая, а тот болтает ногами. Очевидец включил телефон и записал, как любителя острых ощущений товарищ затаскивает обратно. При этом мужчине показалось, что это подростки. Он выложил видео и подписал: «Вот так развлекается наша молодежь. Опасные игры, которые могут привести к смерти или инвалидности».

Оказалось, что возмутитель спокойствия – 31-летний местный житель. Полицейским он пояснил, что был нетрезвым, хотел повеселиться. С ним провели профилактическую беседу.