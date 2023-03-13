Тренер красноярского «Енисея» отдал куртку маленькому фанату

Фото и видео: ФК "Енисей"

Тренер красноярского ФК «Енисей» Алексей Ивахов отдал свою куртку маленькому фанату. Накануне красноярская команда играла в Москве с ярославским «Шинником» – во время матча шел обильный снег, и футболистам пришлось играть в шортах на морозе, а болельщикам – мерзнуть на заснеженной трибуне.

Поболеть за красноярцев, в числе прочих, приехали отец с малолетним сыном. В перерыве к ним подошел пообщаться Ивахов, и отдал мальчику свою куртку.

Кстати, игра на заснеженном поле окончилась ничьей. «Енисей» отставал со счетом 1:2, но смог сравнять голы на последних минутах.