В Шарыпово агрессивный уголовник избил сестру жены и пытался зарезать ее подруг

Фото: СК по Красноярскому краю

В Шарыпово следователи завели уголовное дело после попытки убийства. Фигурантом дела стал 41-летний мужчина – он пытался зарезать подруг своей жены. Поводом для конфликта послужили претензии его супруги: та обвинила его в избиении своей сестры.

Инцидент произошел вечером минувшей пятницы: мужчина с родственниками распивал спиртное в их квартире. Туда же чуть позже подошла супруга с двумя подругами, чтобы забрать у него ключи. Там же, у семейного застолья, она и начала предъявлять мужчине претензии из-за избиения сестры.

Пьяный муж взбесился и схватил кухонный нож. Он не стал трогать супругу, но набросился на ее подруг: одной он изрезал шею и живот, другой также воткнул нож в шею. К счастью, никто не погиб, пострадавшим успели оказать помощь.

Сам агрессор был задержан подоспевшими правоохранителями. Позже оказалось, что у него уже имеется непогашенная судимость за убийство мужчины. Суда шарыповец будет дожидаться за решеткой, в ближайшее время ему предъявят обвинение в покушении на убийство.