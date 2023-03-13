В Туве парень застрелил подростка через дверь из-за нежелания продолжать конфликт Фото: Мария ЛЕНЦ

13 марта в селе Межегей произошла смертельная стрельба. Об этом сообщает СК по Республике Тыва.

Все началось с уличной ссоры между 18-летним парнем и 17-летним знакомым подростком и его друзьями. Старший устав ругаться решил пойти домой, но парни пошли за ним.

Тогда совершеннолетний взял ружье и несколько раз выстрелил в сторону двери. В итоге 17-летний подросток погиб. Молодого человека задержали практически сразу.

Сейчас с ним работают следователи. Ведутся допросы. Заведено уголовное дело по статье «убийство».