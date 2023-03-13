Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость13 марта 2023 9:56

Жалобы красноярцев на завышенные суммы за отопление могут повлиять на федеральные нормы

Это поможет предотвратить несправедливые платежи в будущем
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Жалобы красноярцев на завышенные суммы за отопление могут повлиять на федеральные нормы

Жалобы красноярцев на завышенные суммы за отопление могут повлиять на федеральные нормы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жалобы красноярцев на «космические» суммы в платежках за отопление могут изменить федеральные нормы. Об этом сообщает депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев.

Для жителей Красноярска платеж за отопление вырос на 11,7%. Однако на деле суммы оказались куда более высокими, что повлекло за собой массовые жалобы. Обращения к стройнадзор ничего не дали.

Однако в краевой прокуратуре по итогам анализа платежек пришли к выводу, что завышенная стоимость тепла вытекает из федеральных норм, которые работают не в пользу потребителей. Так краевое ведомство оповестило генпрокуратуру РФ о необходимости внесения соответствующих изменений в документ.