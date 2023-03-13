Жалобы красноярцев на завышенные суммы за отопление могут повлиять на федеральные нормы Фото: Мария ЛЕНЦ

Жалобы красноярцев на «космические» суммы в платежках за отопление могут изменить федеральные нормы. Об этом сообщает депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев.

Для жителей Красноярска платеж за отопление вырос на 11,7%. Однако на деле суммы оказались куда более высокими, что повлекло за собой массовые жалобы. Обращения к стройнадзор ничего не дали.

Однако в краевой прокуратуре по итогам анализа платежек пришли к выводу, что завышенная стоимость тепла вытекает из федеральных норм, которые работают не в пользу потребителей. Так краевое ведомство оповестило генпрокуратуру РФ о необходимости внесения соответствующих изменений в документ.