Спрос на автокредиты в Сибири вырос на 40%

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По данным ВТБ за первые два месяца этого года жители Сибирского федерального округа оформили автокредиты на сумму около 900 млн рублей, что на 20% выше результата за аналогичный период прошлого года. Средний чек составил чуть менее 1,2 млн рублей. По стране в целом за два месяца банк выдал более 11 тысяч автокредитов на 13,4 млрд рублей.

Аналитики говорят, что более трети автокредитов выдано на покупки российских транспортные средства – за год доля выдач в этом сегменте выросла вдвое. На машины из Китая приходится 21% сделок. Доля автомобилей из других стран ожидаемо сократилась и составила 45%. Среди отечественных марок лидерство сохраняет Lada. Среди китайских брендов первое место перешло к Omoda (10% продаж автокредитов).

В структуре выданных автокредитов растет и доля автомобилей с пробегом: в феврале на них пришлась треть всех сделок. Кредиты на новые автомобили занимают 43% выдач. Доля беззалоговых автокредитов за год выросла в четыре раза, с 6% до 24%.

«Показатели автокредитования демонстрируют, что рынок транспорта в России стабилизировался и вышел на траекторию роста. В феврале он еще не достиг значений 2022 года, когда спрос на покупку машин был на пиковых значениях, но уже в марте мы увидим положительную динамику», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.