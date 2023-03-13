На борьбу со льдом на улицах Красноярска вышло 200 рабочих

Фото: Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска

На улицах Красноярска продолжается борьба с гололедом. Из-за температурных скачков тротуары и дороги краевой столицы покрылись ледяной коркой, сообщает управление дорог города.

В первую очередь наледь убирают рядом с остановками, пешеходными переходами и социально значимыми объектами. За прошлые сутки рабочие очистили 45 участков тротуаров. Продолжают трудиться на улицах 200 человек и более 100 единиц техники.

Лед приходится долбить вручную, где-то дорожникам помогает трактор. Процесс достаточно долгий и трудоемкий, однако дожидаться, пока все растает самом собой в управлении не планируют.