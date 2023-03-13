«В силах каждого сохранить лес!»: в Красноярском крае дети нарисовали последствия лесных пожаров

Рисунок: Александра Юшкина

На сайте «Комсомолки» продолжается голосование за работы участников конкурса «Лес глазами детей», которое продлится по 15 марта. В своих рисунках ребята затрагивают очень важную тему приумножения и сохранения лесных богатств региона.

Так, многие ребята изобразили последствия лесных пожаров, чтобы люди поняли, к чему приводит неосторожное и халатное обращение с огнем. Ведь даже маленькие дети понимают, что всегда нужно соблюдать правила пожарной безопасности.

Рисунок: Александр Аншуков

Например, 5-летний Слава Кузнецов из Красноярска изобразил животных, которые находятся на волосок от гибели во время лесного пожара. Мальчик подписал свою работу: «Нужно беречь нашу природу!!! Осторожней будь с огнем!!! И не будет тогда ПОЖАРОВ!!!».

На рисунке Ойборчин Мамаюсуповой попавший в ловушку огня олень пытается спастись в небольшом озере.

А первоклассник Александр Аншуков нарисовал красивый лес: «Моя картина о том, что лес может быть волшебным, в нем приятно гулять, приятно наблюдать за природой. В силах каждого человека сохранить эту красоту. Берегите природу!».

Рисунок: Ойборчин Мамаюсупова

Рисунок 13-летней Александры Юшкиной из села Веселое, как призыв: «Пусть всегда будет солнце, пусть никогда не будет пожаров».

Напомним, конкурс «Лес глазами детей» - это совместный проект краевого Лесопожарного центра и медиагруппы «Комсомольская правда». Партнеры проекта - Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех», Иланское лесничество и краевое Общество лесоводов.

Победителями станут 12 участников в трех номинациях: «Выбор читателей», «Выбор партнера», «Выбор редакции «Комсомольская правда».

Рисунок: Вячеслав Кузнецов

Торжественное награждение победителей состоится в Музее леса Красноярского края. Художников ожидает увлекательная экскурсия, церемония награждения и чаепитие.

Проголосовать за работы участников можно на странице конкурса.