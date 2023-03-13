В Красноярске работница шоу-рума украла у работодателя более 60 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить работницу шоу-рума за присвоение денег магазина. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

32-летняя красноярка работая продавцом в магазине одежды с января по июнь 2022 года регулярно присваивала выручку. А началось все с ошибки. Женщина случайно провела операцию задним числом в программе, из-за чего в кассе возник переизбыток денег.

Она поняла, что может незаметно забрать разницу себе. По такой схеме и «работала». Суммы выходили от 1 до 15 тысяч рублей. А за полгода женщина присвоила таким образом более 60 тысяч рублей.

Владелец магазина начал замечать, что наличности в кассе маловато, поэтому провела проверку финансовых операций. Он сообщали в полицию. В отношении красноярки завели уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Материалы дела переданы в суд. Ей грозит до 5 лет колонии.