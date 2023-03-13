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НовостиПроисшествия13 марта 2023 5:41

В Красноярске суд оставил без изменения приговор подростку, по вине которого остался без глаза мужчина

Парень с другом избили мужчину после того, как он сделал им замечание
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой суд Красноярска оставил без изменения приговор Минусинского городского суда в отношении несовершеннолетнего парня за нападение на местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Преступление произошло еще в 2020 году, когда пьяная компания подростков начала выкрикивать ругательства в адрес проходивших мимо них мужчины и трех женщин. Мужчина сделал им замечание, что не понравилось парням. Они решили отомстить – для этого взяли арматуру возле заброшенного здания.

Когда они догнали мужчину, то сначала распылили ему в лицо лак для волос, а затем начали избивать. В результате он потерял глаз.

Уголовное дело завели только на одного подростка. Второго поместили в закрытое учебно-воспитательное учреждение.

В суде свою вину парень не признал и подал на апелляцию. Однако приговор – 1 год в воспитательной колонии – остался без изменения.