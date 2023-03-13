В Красноярске на ручке стоматологической клиники нашли муляж гранаты Фото: Мария ЛЕНЦ

11 марта в Красноярске в полицию поступило сообщение о гранате, привязанной к ручке стоматологической клиники в Советском районе. Об этом сообщает МВД по краю.

К месту сразу выехали оперативники и саперы. Однако при исследовании потенциально опасного предмета оказалось, что это всего лишь муляж. Никакого вреда эта «граната» причинить не могла.

В итоге полицейские завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый устанавливается.