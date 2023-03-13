В Канске за попытку сжечь свою сожительницу мужчина получил 8 лет колонии

Фото: прокуратура Красноярского края

В Канске суд вынес приговор 36-летнему мужчине за попытку сжечь свою сожительницу. Он получил 8 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, сообщает прокуратура Красноярского края.

Попытка убийства произошла утром 5 июля 2022 года. Выпивший мужчина начал ругаться с 31-летней сожительницей из-за того, что она слишком часто выпивает. После этого он облил женщину горючей жидкостью и поджег.

Его не остановило, что в деревянном доме, помимо них, были двое детей сожительницы и ее знакомая со своим ребенком.

Женщине удалось снять горящую одежду и потушить ее. Она получила ожоги 21% поверхности тела.

Свою вину мужчина не признал.

Приговор пока не вступил в законную силу.