В Солнечном подросток ради шутки перелез через балкон

Скриншот из видео Наш мкрн. Солнечный. Красноярск

В микрорайоне Солнечный в Красноярске подросток перелез через балкон и висел на перилах на высоте. Видео снял жилец дома и выложил в соцсети.

Трагедия чуть не произошла на Солнечном бульваре, 11. На кадрах видно, как мальчик перелез через перила балкона и повис на несколько секунд. Назад его затащил друг, который стоял на балконе, видимо, для подстраховки.

В полицию заявлений об инциденте не поступало. Однако в МВД Красноярска все-таки решили провести свою проверку.