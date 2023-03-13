Команда угольщиков из Красноярского края приняла участие в турнире пo xoккeю c мячом в Бурятии

Хоккей c мячом (бенди) – оригинальный «микс» видов спорта. Фото предоставлено компанией

В Бурятии прошел тypниp пo xoккeю c мячом среди сотрудников предприятий угольной отрасли. Представители шести регионов страны встретились на льду Байкала. Хоккей c мячом, также известный как бенди, – оригинальный «микс» видов спорта. Лед и коньки здесь – от хоккея, количество игроков в команде и размеры поля – от футбола. Участие в соревнованиях приняла сборная команда Бородинского погрузочно-транспортного управления (ПТУ), сервисного железнодорожного подразделения СУЭК в Красноярском крае.

- Я впервые играл в хоккей с мячом, - рассказывает участник бородинской команды, машинист тепловоза Ринат Тансыков, - но было интересно, получили новый опыт. Впечатления от игры только положительные!

Как оказалось, такие турниры для сотрудников Логистического дивизиона компания проводит регулярно. На них сотрудники из разных уголков страны общаются, обмениваются опытом и, конечно же, соревнуются.

– Это уже седьмой по счету турнир, - поясняет капитан команды Бородинского ПТУ, помощник машиниста тепловоза Дмитрий Третьяков. - Как и всегда, хочется отметить безупречный уровень организации соревнований, высокий класс игры соперников и бурятское гостеприимство.

Памятное фото на фоне байкальских просторов. Фото предоставлено компанией

Турнир продолжался два дня по круговой схеме.

– В первый день было холодно, зато второй порадовал замечательной погодой и праздничной атмосферой, - отмечает механик Бородинского разреза Сергей Вибе. - Соперники были сильные, в некоторых командах играли спортсмены, которые в свое время выступали на Чемпионате мира по хоккею с мячом. Но тем интереснее было играть, и тем ценнее были редкие забитые нами голы. Не важно, что мы не стали призерами, впечатлений получили массу, пообщались с коллегами!

Обладателем кубка VII турнира по хоккею с мячом стала команда Тугнуйского погрузочно-транспортного управления из Республики Бурятия.