Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 марта 2023 2:56

В Красноярском крае за сгоревший аэровокзал будут судить экс-директора аэропорта Диксон

Сумма ущерба – более 63 миллионов рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае за сгоревший автовокзал будут судить экс-директора аэропорта Диксон

В Красноярском крае за сгоревший автовокзал будут судить экс-директора аэропорта Диксон

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае перед судом предстанет бывший директор филиала «Аэропорт «Диксон» ФКП «Аэропорты Красноярья». Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, он обвиняется халатности.

По версии ведомства, с июля 2021 года по январь 2022 мужчина не обеспечил исправность отопительного оборудования здания аэровокзала «Диксон». Кроме того, система пожаротушения находилась в плачевном состоянии.

Все это привело к пожару, который уничтожил аэровокзал полностью. Сумма ущерба составила более 63 миллионов рублей. Материалы уголовного дела направлены в Диксонский райсуд Красноярского края.