В Красноярском крае еще у троих жителей диагностировали лихорадку Денге

В Красноярске еще у троих жителей диагностировали лихорадку Денге Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще у троих туристов при возвращении в Красноярский край диагностировали лихорадку Денге. Об этом сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

В феврале текущего года было выявлено еще два случая заболевания лихорадкой Денге. В общей сложности болезнь диагностирована у пяти человек. Все они вернулись из Таиланда.

Все туристы подхватили лихорадку из-за несоблюдения базовых мер безопасности. В частности, они не использовали репелленты от укусов тропических комаров.

Дмитрий Горяев призывает красноярцев интересоваться, какие инфекции распространены в стране, в которую они собрались отправиться на отдых.