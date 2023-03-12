В Красноярске начнет работу мобильный пункт тестирования на ВИЧ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начнет работу мобильный пункт тестирования на ВИЧ. Краевой Центр СПИД открывает новый сезон плановых выездов, сообщает краевой минздрав. Тестирование проводят специалисты Центра бесплатно, безопасно, безболезненно и анонимно.

Теперь сдать тест и получить результат можно дважды в неделю. То есть каждый вторник специализированный автомобиль-лаборатория будет находиться на Театральной площади, время – с 12 по 15 часов. А вот по средам место дислокации будет меняться (время то же – с 12 до 15 часов). Так, 15 марта пройти тест можно будет рядом с ТЦ «Красноярье».

В целом всю актуальную информацию, расписание маршрута, можно будет узнавать на официальном сайте учреждения, а также публикации о ближайших выездах будут размещаться в социальных сетях.