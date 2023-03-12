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НовостиОбщество12 марта 2023 8:45

В Туве полиция проверяет информацию о драке школьниц

Свою проверку начало и министерство образования республики
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Туве полиция проверяет информацию о драке школьниц

В Туве полиция проверяет информацию о драке школьниц

Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько дней назад в интернете появилась информация о драке между школьницами-подростками. Инцидент произошел в Туве, в одном из образовательных учреждений. В тот момент, когда несколько девочек выясняли между собой отношения кулаками, другие снимали это на телефон. Затем, как это зачастую бывает, видео просочилось в соцсети. И не осталось без внимания.

Во-первых, ими занялась полиция. Во-вторых, проводится проверка и министерством образования Республики Тыва. Там отметили, что подростковая агрессия находится на особом контроле классных руководителей, директоров образовательных учреждений и профильных представителей власти. В школах организованно проведут профилактические беседы.