В аэропорту Норильска задержали десять рейсов из-за нелетной погоды Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В аэропорту Норильска накануне, 11 марта, задержали сразу десять рейсов авиакомпаний «НордСтар» и «Сибирь». Не смогли принять самолеты из Москвы, Красноярска и Новосибирска, а также отправить борты в Санкт-Петербург, Абакан, Новосибирск и Москву. Больше суток пассажирам пришлось прождать в неизвестности, когда они смогут отправиться в путь.

Норильским, Красноярским, Новосибирским и Абаканским транспортными прокурорами в соответствующих аэропортах организованы надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.

Добавим, что на севере края продолжается непогода. МЧС предупреждает, что 13 марта на юге Таймырского и в Эвенкийском муниципальных районах, а также в Туруханском районе края местами ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду и метель.