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НовостиПроисшествия12 марта 2023 5:29

В Красноярске будут судить серийного грабителя-сумочника

Он нападал на женщин
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске будут судить серийного грабителя-сумочника

В Красноярске будут судить серийного грабителя-сумочника

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. В скором времени состоится суд. Мужчину обвиняют по двум статьям- «Грабеж» и «Разбой», ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в январе прошлого года вышеуказанный гражданин (к слову уже не раз судимый за разные имущественные преступления) подбегал к женщинам, вырывал у них их рук сумки и сбегал. Причем ему больше всего импонировал Октябрьский район. Забирал из сумочек деньги и телефоны, остальное выбрасывал.

Специализировался на пожилых жертвах, которые не могли дать ему отпор. Одной пострадавшей 69 лет, второй – 55. Причем когда боролся со старшей их них, толкнул со всей силы, женщина упала и получила травмы. Общая сумма наживы составила 14 тысяч рублей.