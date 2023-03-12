В Канске браконьер застрелил лосиху. Фото: ГУ МВД России по краю

В Красноярском крае вновь застрелили лося. На сей раз факт браконьерской охоты зафиксировали в окрестностях города Канска. Полиция завела уголовное дело. В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что это произошло в феврале. 56-летний местный житель без разрешительных документов застрелил молодую самку лося. Заем прицепил тушу к снегоходу, притащил таким способом домой и разделал.

Следы убийства заметил охотовед Канского лесничества, вызвал на место правоохранителей. Там обнаружили шерсть, часть останков, следы снегохода. Металлоискателем нашли и гильзы от карабина. Затем установили личность браконьера. К слову, мужчина ранее был судим. Дома у него нашли все доказательства: две единицы огнестрельного оружия (разрешительные документы есть), более 250 килограммов лосиного мяса. Ущерб, причиненный Министерству экологии и рационального природопользования Красноярского края, составил более 400 тысяч рублей.

Дело заведено по статье «Незаконная охота». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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