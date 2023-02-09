Круглый сирота пяти дней от роду прибился к людям: ручного лося, которого выкормили из бутылочки, браконьеры расстреляли на мясо

Аян был совершенно ручной, в районе его знали и любили. Фото: предоставлено КП героем публикации.

Он даже не убегал – привык верить человеку. Ручного лося по кличке Аян, которого выкормили из бутылочки, браконьеры расстреляли на мясо, сообщили в паблике «ЧП – Лесосибирск». Всё произошло в Енисейском районе. Подробности – в эксклюзивном материале «КП – Красноярск».

Любили все

Ему было около трех лет. (Тогда как в природе лоси живут по 10-15). Крошечный лосенок дней пяти от роду забрел в огород. Это случилось в деревне Южаково весной 2020 года. Совсем один, беспомощный. Мать-лосиху, скорее всего, убили браконьеры, предположили местные. Вот и прибился к людям.

Перепуганного лосенка приютил один из фермеров, Фиргат Исангалиев. Дал ему имя – Аян. По сути, заменил сироте маму. Его работники выкормили найденыша молоком из бутылочки. А аппетит у него был отменный: по два литра три раза в день. Постепенно научился пить из ведра. Потом начал есть осиновые ветки, понял, как добывать пищу самому. Так и вырос - рядом с человеком, не боялся ни собак, ни машин.

Он был добрым и миролюбивым. Фото: предоставлено КП героем публикации.

Играл с детьми, они его очень любили. Как-то лосенок-подросток даже бегал наперегонки со школьным автобусом. Придумал останавливать машины на трассе, чтобы выклянчить лакомство. Благо сельчане знали его и не опасались. А приезжие тормозили, чтобы угостить и сделать селфи.

Был приметный ошейник

Аян рос, у него начали пробиваться рожки. И тогда стало очевидно: оставлять его в деревне нельзя. В загоне молодому сохатому сидеть было скучно. А, если выпустишь и недоследишь, лосенок – нечаянно, в игре – может причинить вред человеку. Тем более он взрослел, а во время гона животные могут проявлять агрессию.

Тогда было решено: нужно вывезти Аяна за 120 километров от деревни, в лес, и выпустить его там. Присмотреть за молодым лосем взялся предприниматель Вячеслав Беспалов, у него таежная заимка как раз в тех местах. Так у Аяна поменялся хозяин.

- Я специально надел на него приметный оранжевый ошейник, - рассказал Вячеслав корреспонденту «Комсомольской правды»- Красноярск. – Чтобы все видели: лось домашний. Но наши охотники и так его знали, не трогали. Как? Ведь животное ручное. Аян жил в лесу, но не так далеко. Держался поблизости от моей заимки. Время от времени навещал, мы кормили его кашей. После жизни в лесу начал немного дичиться, подходил к человеку не ближе, чем метров на 200. А меня подпускал спокойно, подставлял шею, давал себя гладить. Все были в курсе: зверь ручной, человека не боится.

Это и погубило Аяна.

Аян вместе со своим другом Вячеславом Беспаловым. Фото: предоставлено КП героем публикации.

Палили с воздуха

Лось, который подружился с человеком, для всех был настоящим чудом. Но нашлись и такие, что увидели в нем просто добычу, мясо.

Двое местных решили устроить на ручное животное жуткую охоту. Как все было? Нашли пилота параплана из Красноярска. Есть информация, что его специально нанимают для отстрелов. Тот поднялся в воздух, нашел лося, поставил точку на GPS. Двое подельников на снегоходах устремились туда - за тушей. А он тем временем с воздуха хладнокровно расстрелял беззащитное животное.

- Судя по следам, Аян даже не убегал, - говорит его хозяин. – Доверчивый, ему и в голову не пришло, что люди могут так с ним расправиться. Не боялся ни человека, ни шума моторов…

И вот, чем все обернулось… На браконьеров вышли довольно быстро. Они и не скрывались: проехали на снегоходах мимо заимки, работники их видели.

Так что вскоре этим делом занялись следователи. Было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 258 «Незаконная охота». Цитируем: если деяние совершено:

а) с причинением крупного ущерба;

б) с применением механического транспортного средства или воздушного судна или иных способов массового уничтожения птиц и зверей;

в) группой лиц по предварительному сговору;

- наказывается штрафом от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Это была бойня

По нашим сведениям, сейчас подозреваемые не задержаны – нет санкции прокурора. Все они под подпиской о невыезде.

- Это дело мы держим на контроле, - рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» Вячеслав Нефедов, председатель общества охотников и рыболовов Енисейска. – Такое надо искоренять! Надеемся, дело доведут до суда. Тут все дело в способе: мы сами охотники, часто идем на зверя по колено в снегу или на лыжах. И в разрешенные сроки. А это… не по-человечески, не по-звериному, даже не знаю, как такое назвать! Мы расцениваем это как плевок в сторону честных охотников. Повторюсь: главное – способ добычи.

Лось часто приходил из леса навестить Вячеслава. Фото: предоставлено КП героем публикации.

А то, что произошло, не охота - убийство, в этом сходятся все пользователи. Сейчас гибель Аяна обсуждают в соцсетях, люди в шоке:

- Как мы надеялись, что Аян будет жить долго и счастливо! Жаль бедолагу, не уберегли…

- Он же миролюбивый был, добрый. Как же так?

- Просто так завалили. Любители халявы. А что сами не выкормили?

- Что, оголодали? Позорники! К строгому ответу.

На видео, которое уже выложили в соцсетях, снегоходы заляпаны кровью животных. (В тот день, кроме Аяна, браконьеры застрелили еще и лосиху). А в сугробе, его специально закатали «Буранами», закопали шкуры и внутренности.

- Оранжевого ошейника не было, - говорит Вячеслав Беспалов. – Мы не нашли даже голову лося. Наверное, спрятали специально, чтобы не смогли узнать. Но экспертиза показала: один из погибших зверей – точно бык. По всем признакам, это наш.

Шанса выжить Аяну в тот день не оставили. Потому что это была не охота, честный поединок, а кровавая бойня. За что?