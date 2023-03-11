В Красноярске улицу Семафорную расширят за 270 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске планируют провести ремонт улицы Семафорной. Соответствующий тендер накануне появился на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 268,4 млн рублей.

По контракту подрядчик должен расширить проезжую часть на участке от Матросова до Судостроительной, установить две подпорные стены, а также все необходимое «оформление» – знаки, светофоры, пешеходные переходы и освещение. Также вдоль дороги необходимо проложить дренаж.

Этот тендер является частью проекта по увеличению транспортной доступности микрорайона Пашенный. На Семафорной, на этом участке, уже много лет скапливаются пробки в час-пик, из-за того, что по узкой дороге устремляются домой все жители густонаселенного микрорайона – альтернативный объезд существует лишь через остров Отдыха.