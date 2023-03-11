На Красноярском водохранилище пропилили траншею от автомобилистов в заливе

Фото: Служба спасения Красноярского края

На Красноярском водохранилище спасатели вырезали траншею во льду. Ее проделали в районе залива Шумиха – так Дивногорский поисково-спасательный отряд надеется отвадить многочисленных любителей выезжать на автомобилях на лед. Из-за потепления эта затея стала опасной.

– В связи с потеплением увеличивается риск провала под лед автомобильного транспорта и людей. Поэтому особое внимание уделяется несанкционированным местам, где наиболее вероятен выход людей и выезд автотранспорта на лед, – пояснили в ведомстве.

Также спасатели отметили, что из-за погоды продолжают закрываться ледовые переправы. К примеру, вчера закрылся автозимник в Каратузском районе.