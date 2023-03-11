В Красноярске перевозчица наркотиков попалась на собственной жадности

Фото и видео: ГИБДД Красноярского края

В Красноярске полиция задержала женщину, которая перевозила наркотики. 39-летняя женщина ехала в такси со спутником, и авто остановили для проверки полицейские. После вопроса, не перевозит ли женщина запрещенные вещества, та начала заметно нервничать.

Полицейские попросили парочку выйти для досмотра, но ничего запрещенного при них не нашли. Сотрудники уже отпустили пассажиров, но заметили, что женщина попыталась незаметно поднять с асфальта пачку сигарет. Как оказалось, внутри она хранила наркотики, и сбросила пачку на землю перед досмотром.

Внутри упаковки оказались 0,6 грамма синтетического наркотика. После этого женщину, разумеется, задержали и доставили в отдел. Выяснилось, что она раньше уже привлекалась по наркотической статье, но из-за небольшой дозы веществ ей грозит не более 3 лет тюрьмы.