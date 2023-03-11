В Хакасии 23-летний парень жестоко избил 12-летнего подростка в подъезде

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Черногорске, Республика Хакасия, 23-летний парень жестоко избил 12-летнего школьника. Как сообщает 19rusinfo.ru со ссылкой на собственный источник, все произошло в одном из подъездов дома на Рабочей. В полиции «КП-Красноярск» подтвердили случившееся.

Мальчишка 9 марта около 8 утра зашел в подъезд, когда ему встретился незнакомый парень. Подросток хотел его обойти, но незнакомец не пропустил. Слово за слово и развязался конфликт. Парень напал на подростка и жестоко его избил. В итоге у школьника сломан и ушиблен нос, серьезные синяки, а также разбита губа.

Мама подростка обратилась с заявлением в полицию. Там оперативно смогли установить личность напавшего. Оказалось, что 23-летний парень уже был судим за то, что похитил чужое имущество.

Сейчас в МВД по факту избиения школьника проводится проверка. Решается вопрос о заведении уголовного дела.