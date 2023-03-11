В Красноярске 8-летняя школьница попала под машину

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярске автомобилист сбил 8-летнюю школьницу. ЧП произошло на Красномосковской – девочка не дошла до ближайшего пешеходного перехода и начала перебегать дорогу в неположенном месте. В этот момент по дороге ехал «ВАЗ21061» – молодой водитель не успел отреагировать на неожиданного пешехода.

Как сообщили в ГИБДД, девочка получила травмы и была госпитализирована. Пока не сообщается, будет ли водитель привлечен к ответственности.

– Напоминаем пешеходам, что переходить дорогу необходимо только в разрешенных местах, предварительно убедившись в безопасности. А родителям следует провести дополнительные беседы по ПДД со своими детьми и напомнить им о важности соблюдения мер безопасности в дорожной среде, – добавили в полиции.