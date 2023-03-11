В Красноярске пожилая пара «магическим обрядом» похитила крупную сумму у пенсионерки

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске предстанет перед судом 62-летняя женщина и ее знакомый, которые обокрали 88-летнюю пенсионерку. Они представились женщине соцработниками и заявили, что якобы занимаются заменой старых купюр на новые после «денежной реформы». Та поверила парочке и впустила их в свою квартиру.

Пенсионерка вместе со своим супругом предоставила мошенникам все свои сбережения – 1,6 миллиона рублей. Пока «соцработница» якобы меняла купюры, ее подельник начал показывать пенсионерам магический обряд исцеления с помощью наволочки и стакана воды, чтобы отвлечь внимание. В этот момент также произошла магическая замена реальных купюр на билеты банка приколов.

Когда пенсионеры заметили подмену и обратились в органы, правоохранителям не составило труда найти мошенников: на камеры видеонаблюдения попал момент, как пара под руки ведет пенсионерку домой. На аферистов завели уголовное дело, и те полностью возместили ущерб. Однако им все равно грозит до 10 лет тюрьмы.