В Норильске неизвестные прислали сообщение о минировании в Заполярный госуниверситет Фото: Мария ЛЕНЦ

Лже-минеры добрались и до Норильска. Сегодня утром, 10 марта, в приемную ректора Заполярного государственного университета имени Н.М.Федоровского по электронной почте пришло письмо. В нем говорилось, что в помещениях якобы заложены взрывные устройства. После этого руководство вуза дало задание: студентов и преподавателей оперативно эвакуировать, вызвать полицию с минерами.

Как и можно было предположить, сообщение оказалось ложным, специалисты проверили все помещения и взрывчатки не нашли, - сообщила пресс-служба Заполярного университета. Так что все вернулись к своим занятиям. Ну, а авторами сообщения займется полиция. Наверняка их найдут, это лишь дело времени.