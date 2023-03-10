В Красноярском крае планируют очистить от мусора около тысячи километров берегов рек и озер Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края поделилось своими планами на 2023 год касательно генеральной уборки водоемов. Эти работу будут проводиться в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Всего нужно будет очистить от мусора и следов «отдыха» около тысячи километра береговых линий рек и озер.

Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования края, уточнил, что до начала экологического марафона осталось совсем немного времени. На участие в субботниках уже записались более 12 тысяч человек. Как показывает опыт прошлых лет, к началу акции эта цифра значительно вырастет.

Добавим, что Красноярский край по итогам 2022 года вошел в десятку лучших среди регионов-участников экологических акций по уборке территорий береговых линий. Всего прошло более 800 экологических акций, в которых приняли участие около 20 тысяч волонтеров.