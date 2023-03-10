На Богучанской ГЭС началась подготовка к пожароопасному сезону

Для обеспечения безопасного и эффективного функционирования оборудования и установок, зданий и сооружений Богучанской ГЭС в период пожароопасного сезона 2023 года, персонал гидроэлектростанции приступил к реализации плана мероприятий, включающего соблюдение противопожарного режима, расчистку просек ЛЭП и другие мероприятия. В целях координации работы по подготовке к пожароопасному сезону проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, во всех подразделениях и службах назначены ответственные лица за исполнение плана мероприятий. Основная задача, стоящая перед коллективом гидроэлектростанции – предотвращение аварийных ситуаций по причине природных пожаров и стабильное электроснабжение потребителей.

Решение о начале пожароопасного сезона в лесах Красноярского края принимает правительство региона в зависимости от природно-климатических особенностей территории и сроков схода снежного покрова в лесах. Территория Кежемского района, в котором возведена Богучанская ГЭС, покрыта лесами на 88%, поэтому противопожарным мероприятиям уделяется особое внимание. Сообщается, что с началом сезона сотрудники гидроэлектростанции приступят к расширению и расчистке просек воздушных линий электропередачи, проходящих по лесным массивам, от древесно-кустарниковой растительности, и опашке периметров электрических подстанций на ширину, необходимую для защиты от низовых пожаров. Вдоль ВЛ 220 кВ – Кодинская ГПП №1 и Кодинская ГПП №2 поддерживаются в постоянной готовности минерализованные полосы, предотвращающие распространение огня.