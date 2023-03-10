Красноярцы начнут поставлять в Китай рапсовое масло и гречиху. Фото: Россельхознадзор

Красноярский край наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции за рубеж, в том числе ближайшим соседям – в Китай. Так, компания «Красноярский масляный завод» будет экспортировать в Поднебесную рапсовое масло. Это первое предприятие, которое получило такое право на территории региона, пишет «МК-Красноярск». По информации краевого управления Россельхознадзора специалисты уже исследовали семена рапса на соответствие фитосанитарным нормам страны-покупателя в лаборатории, проблем нет.

Но не рапсом единым… Фермерское хозяйство из Минусинского района получило право экспорта в Китай гречихи. Пришлось постараться, привести все свое хозяйство к требуемым нормативам. Провели обеззараживание зернохранилища, обследовали семенной материал и посевы. На все получили заключение экспертов. Так что в нынешнем сезоне собранный урожай отправится за границу.