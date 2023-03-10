Красноярцев просят помочь с кормом для бездомных животных

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска приглашают присоединиться к благотворительной акции по сбору корма и других необходимых вещей для бездомных животных. Собранную помощь передадут в приюты «Алькин дом» и «Хатико», сообщает администрация города.

Волонтеры будут принимать сухой и влажный корм для собак и кошек, крупы, консервы мясные, подстилки и ветошь для уборки, а также ошейники и поводки.

Акция продлится до 23 марта. Принести помощь бездомным животным можно по будням с 10.00 до 21.00 (обед с 13 до 13.45) по следующим адресам:

- Красномосковская, 42 и Ады Лебедевой, 149 (волонтерские центры «Доброе дело»);

- Металлургов, 22а и Транзитная, 52 (Центр продвижения молодежных проектов «Вектор»);

- Карла Маркса, 49 (Центр путешественников).