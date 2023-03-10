Объем банковских переводов в дружественные страны вырос на 15% с начала года

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Как сообщает пресс-служба ВТБ, только с начала этого года сумма денежных отправлений достигла 7,5 млрд рублей. По данным аналитиков банка, пользователи осуществили 11 тысяч операций в валютах дружественных стран и свыше 5 тысяч - на национальные карты и по номеру телефона.

Наиболее популярны сейчас переводы в Беларусь и Казахстан – на них приходится более 70% от общего числа всех переводов за рубеж с начала года. В качестве способа перевода денег за рубеж чаще всего используется перечисление средств по реквизитам на банковский счет.

Эксперты отмечают, что объем трансграничных переводов стабильно растет: за первые два месяца он уже на 15% превысил показатели начала прошлого года, хотя российские банки тогда не были отключены от SWIFT.

- Уже сегодня объем ежедневных операций в нацвалютах превышает 150 млн рублей, а к концу года этот показатель может превысить 250 млн. Мы хотим нарастить общий объем переводов банка до 75 млрд рублей – прокомментировал Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» ВТБ.

По мнению специалиста, тренд на увеличение объемов банковских переводов за рубеж сохранится. Более динамичному росту будет способствовать расширение географии банковских сервисов и реализация возможности отправки переводов за рубеж через СБП.