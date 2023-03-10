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НовостиПроисшествия10 марта 2023 7:30

Житель Красноярского края через интернет украл 1,1 миллионов рублей

И получил срок 4,5 года колонии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Житель Красноярского края через интернет украл 1,1 миллионов рублей

Житель Красноярского края через интернет украл 1,1 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Бирилюсского района с учетом позиции прокурора получил солидный срок – 4,5 года колонии за то, что похитил через интернет более 1,1 миллионов рублей у доверчивых граждан. В краевой прокуратуре рассказали подробности этой мошеннической истории.

С июня 2020 по декабрь 2021 года мужчина выставлял в интернете объявления о продаже пиломатериалов. Цены предлагал очень выгодные, пояснял: он – крупный лесозаготовитель, бруса, бревен, досок и всего прочего у него много. Но просил предоплату у потенциальных покупателей, деньги они должны были переводить ему на банковскую карту.

Однако, получив перевод, мошенник снимал деньги и тратил. Он даже не собирался выполнять обещанное. Всего обманул 14 человек, все – жители края. Свою вину он признал полностью. Его взяли под стражу прямо в зале суда.