В Красноярске прокуратура требует со строительной фирмы 40 миллионов рублей за недостроенный детский сад

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Прокуратура Красноярского края подала в суд на строительную компанию, которая занималась возведением детского сада в Академгородке. Из-за проблем со сроками пришлось разорвать с ними контракт и искать нового подрядчика.

Как сообщает арбитражный суд региона, сумма первоначального контракта на строительство составляла чуть больше 217 миллионов рублей. Подрядчик, который взялся на его выполнение, со своей работой не справился, поэтому в администрации договор с ним расторгли.

Чтобы достроить детский сад, пришлось объявить новый конкурс. В итоге завершение работ обошлось почти в 282 миллиона рублей. Дополнительные деньги пришлось выделять из местного бюджета, из-за чего убытки администрации составили чуть больше 40 миллионов рублей.